İzmir'de ihracatlık domatesler güneşe serildi

İzmir'in Torbalı Ovası'nda domates hasadının başlamasının ardından kurutmak için ayrılan domatesler tarlalara serilmeye başlandı. Serilen domatesler, Torbalı Ovası'nı adeta kırmızıya boyadı.

MEVSİMLİK İŞÇİLER KURUTUYOR

Tarlalardan toplanan domatesler, mevsimlik işçiler tarafından kesilerek ovalardaki beyaz bezlerin üzerinde kurutulmaya hazır hale getiriliyor.

KİLOSU 4 EURODAN İHRAÇ EDİLİYOR

Tuzlandıktan sonra yaklaşık bir haftada kuruyan domatesler daha sonra fabrikalara gönderilerek işleniyor ve ihracata hazır hale geliyor. Tamamen doğal yollarla yapılan ve dünyanın birçok ülkesine kilosu 4 eurodan ihraç edilen kurutmalık domatesler, özellikle Avrupa ve Amerika'da kahvaltıda tüketiliyor.

İNGİLTERE, İTALYA VE ALMANYA'DAN YÜKSEK TALEP

Kurutulmuş domateste en fazla ihracat 19 milyon 500 bin dolarla İngiltere'ye yapılıyor. İngiltere'yi 13 milyon 344 bin dolarla İtalya ve 9 milyon 472 bin dolarla Almanya izledi.

Domatesin yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi içerisinde elde edildiğini kaydeden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Fakat bizim bunları çeşitlendirip yıl boyunca tüketimini sağlayacak bir gıda haline getirmemiz gerekiyor. Bunu yurt dışına göndermemiz Türk ekonomisine farklı bir kazanç olarak geri dönüyor." diye konuştu.





















