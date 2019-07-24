İzmir'de iki araç yandı

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı yakınında, seyir halindeki bir aracın elektrik aksamında meydana gelen arıza sonucu yangın çıktı.

SEYİR HALİNDEYKEN YANDI

Olayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Otomobildeki yangın kısa sürede söndürülürken, herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN YANGIN

Konak ilçesinde ise park halindeki bir araçta elektrik kontağının arızalanması nedeniyle yangın çıktı. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, otomobile müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle her iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.