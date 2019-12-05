İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 10 yaralı

Çimentepe Semti'nde aralarında husumet bulunan 2 arkadaş, sokakta karşılaştı. İki grup önce tartıştı, tartışma büyüdü ve kavgaya döndü.

10 KİŞİ YARALANDI

Başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada, 2 gruptan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedaviye alınırken, polis silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.

GÖZALTINDAKİ 6 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın nedeni ise akşam satlerinde belli oldu.

A.K.'nin, yeni aldığı otomobilini çizdiği iddiasıyla dün akşam saatlerinde V.K. ile tartıştığı, tarafların bugün karşılaşmasından sonra çatışma çıktığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 9 yaralı taburcu edilirken, gözüne saçma isabet eden Orduşan Vardal (8) ameliyata alındı.

Olayla ilgili her iki gruptan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mahallede geniş güvenlik önlemlerini sürdüren polisin, olayın meydana geldiği sokakta gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi.