İzmir'de iki otomobil çarpıştı, aynı aileden 3 kişi öldü

İzmir-Ankara Caddesi Ören Mahallesi Kavşağı yakınında Kemalpaşa yönünden Turgutlu yönüne giden Mustafa Tok (46) yönetimindeki 35 ACB 518 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçerek Lütfü Değer (23) yönetimindeki 35 AYY 657 plakalı otomobille çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada iki otomobilin içinde sıkışan yaralılar için ihbarla olay yerine sağlık, 110 AKS, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen 110 AKS ekibi, otomobilde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tok ve aynı aileden anne Firdevs Tok ile oğlu Yusuf Tok'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü Lütfü Değer ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tok Ailesi'nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Caddesi'nde yaklaşık 3 saat boyunca trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.