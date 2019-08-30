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İzmir'de intihar eden profesör hayatını kaybetti

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu ve Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı evinin balkonundan atladı.

DHA | 30.08.2019 - 04:54..
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İzmir'in Bornova ilçesinde saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanda intihar meydana geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Apartmanın bahçesine düşen Köroğlu ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de intihar eden profesör hayatını kaybetti

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