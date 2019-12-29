taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

İzmir'de işaret diliyle İstiklal Marşı

85'inci Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü nedeniyle, her cuma günleri okul çıkışında okunan İstiklal Marşı'nı, bu kez işaret diliyle okudu.

DHA | 29.12.2019 - 08:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 73'üncü yıl dönümünde, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anıldı.

İzmir Buca'daki, 85'inci Yıl Anadolu Lisesi'nde, işaret dili eğitimi alan, çeşitli yaş gruplarındaki öğrenciler de ünlü şairi anmak için her cuma günü okul çıkışında okunan İstiklal Marşı'nı, bu kez işaret diliyle okudu.

75 öğrenci İstiklal Marşı'nı okunurken, bir yandan da işaret diliyle sözlere eşlik etti.

İzmir'de işaret diliyle İstiklal Marşı

"DERSLERE İSTEYEREK GELDİLER"

Okulda işaret dili derslerine giren eğitimci Seren Gizem Biçer, öğrencilerin işaret dili konusunda çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Hepsi derslere isteyerek girdiler. Öğrenciler, herkesin bir engelli adayı olduğunun ve bu dilin herkese lazım olabileceğinin farkındalar ve bu yüzden derslere katılım sağlıyorlar." dedi.

İzmir'de işaret diliyle İstiklal Marşı

OKULUN TALEBİ NEDENİYLE AÇILDI

İngilizce öğretmenlerinden olan, aynı zamanda okuldaki Engellilerle Dayanışma Kulübü'nün rehber öğretmenliğini yapan Ayşe Adakaya da, "Bu bizim öğrencilerimize işaret dili eğitimi verdiğimiz 3'üncü yılımız oluyor. Bu ders, birçok okulda yok, biz bu dersi kendi öğrencilerimizin ve okulumuzun talebi doğrultusunda açtık. Halk Eğitim Merkezi'nden de bu konuda yardım istedik. Çocuklar oldukça heyecanlı şekilde dersleri takip ediyorlar ve onların bu genç yaşta, bu konuda gösterdikleri hassasiyet bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

İzmir'de işaret diliyle İstiklal Marşı

ÖĞRENCİLER MUTLU

İlk defa işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuduklarını ifade eden öğrenciler de çok mutlu olduklarını ve hayatlarının geri kalanında bu eğitime devam edeceklerini söyledi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'a kar yağışı başladı

İstanbul'a kar yağışı başladı

45
Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

74
12 yaşındaki çocuk ahırda çalışmamak için yalan söyledi

12 yaşındaki çocuk ahırda çalışmamak için yalan söyledi

47
Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

49
Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

30
Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

5
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir