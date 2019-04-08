İzmir'de işveren garsonunu döve döve öldürdü

İzmir'in eğlence merkezi Alsancak'ta işlenen vahşi cinayetin, ayrıntıları ortaya çıktı.

Cinayet kurbanı 29 yaşındaki Mustafa Demir'in, kendisini tekme tokat ve demir çubukla öldüren patronu olan bar işletmecisi Hasan Yücel'e, ölmeden dakikalar önce, "Ben senin için ölürüm ağabey" dediği ortaya çıktı.

RUHSAT SORUNLARI VARDI

Ruhsat sorunlarından dolayı aylardır mühürlü olan 'İzmirim 1922' isimli barın işletmeciliğini yapan Hasan Yücel, mekanında garson olarak çalışan ve aynı zamanda korumalığını yapan Mustafa Demir'i de yanında götürerek, arkadaşları ile birlikte alkol almaya başladı.

AŞIRI ALKOL ALMIŞTI

Mustafa Demir, bir yandan alkol alıp bir yandan da cep telefonuna gelen aramaları yanıtlarken, patronu Yücel aşırı derece aldıkları alkolün de etkisi ile bir anda sinirlendi. Yücel, "Kapat artık şu telefonu. Sen ne biçim korumasın? Bir kere sen benimle aynı masada niye içiyorsun? Senin beni koruman gerekmiyor mu?" diyerek tepki gösterdi.

"ÖL O ZAMAN"

Aralarında ağabey kardeş ilişkisi olduğu öğrenilen Demir iddiaya göre "Ağabey gözünü seveyim bak. Böyle konuşma. Ben senin için ölürüm." yanıtını verdi. Hasan Yücel de bunun üzerine "Öl o zaman lan." diyerek, Mustafa Demir'i tekme tokat dövmeye başladı. Mekanda başlayan tartışma, kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Kavga sırasında Yücel'in, demir çubuk kullandığı iddia edildi. Arbede sırasında düşen ve başını kaldırım taşına çarptığı öne sürülen Demir yerde kanlar içinde kalırken, patronu Yücel talihsiz gence yerde birkaç tekme daha attı.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Çevredekiler, bilincini kaybeden ve yerde kanlar içinde yatan Demir için olay yerine ambulans çağırırken, talihsiz gencin hareketsiz halde yattığını fark eden Yücel, paniğe kapılarak olay yerinden kaçtı. Demir'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Yücel'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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