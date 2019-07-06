İzmir'in Ahmetbeyli Mahallesi'ndeki Yoncaköy Mevkisi yakınlarından geçen vatandaşlar, 26 Haziran Çarşamba günü, yol kenarında sağ ayağından yaralı bir leylek buldu.

Konudan haberdar edilen Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek leyleği teslim aldı.

Tedaviye alınan leyleğin ayağından, saçma ile yaralandığı belirlendi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşturulan leyleğin, tekrar doğaya salınmasına karar verildi.

TEDAVİSİ BİTEN LEYLEĞİN HOŞÇA KAL VİDEOSU GÜLDÜRDÜ

Dün (cuma) iki görevli, doğaya bırakmak üzere leyleği Tahtalı Barajı yakınlarına getirdi. Salınan leylek bir süre çevrede yürüyerek gezindi. Kanat çırpan leylek, yakın mesafede uçtu, ancak görevlilerin yanından ayrılmadı. O anları görüntüleyen görevlinin, "Başaracak" dediği duyuldu.

İzmir'de iyileşen leyleğin uğurlanma anı gülümsetti

"HADİ UÇ, TEKRAR GELECEK MİSİN? UÇTUN GİTTİN GALİBA..."

Bir diğer görevlinin ise daha önce yaralı hayvanın, bu şekilde hareket edemediğini ve sağlığına kavuştuğunu söylediği işitildi. Görüntüyü kaydeden görevlinin "Hadi kızım uç bakayım" demesiyle kanatlarını çırpan leylek, gökyüzüne yükselmeye başladı.

Yine o anları kaydeden görevli, "Uçtu ve gitti. Hadi güle güle" sözleriyle ardından söylendi. Sağlığına kavuşan leyleğin gökyüzünde uçtuğunu gören ve keyiflenen görevlinin "Tekrar gelecek misin? Uçtun ve gittin galiba" demesi, sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyenleri tebessüm ettirdi.







