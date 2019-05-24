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İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimleri devam eden 375'inci dönem asteğmen adayları, düzenlenen törende yemin etti.

AA | 24.05.2019 - 15:02..
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Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törende, 355 asteğmen adayı 29 Nisan-24 Mayıs arasındaki 4 haftalık eğitimlerinin ardından and içti.

Tuğgeneral Okyar, yaptığı konuşmada, yemin eden asteğmenlerin içtikleri anda sadık kalıp gereklerini yerine getireceklerinden şüphesinin olmadığını dile getirdi.

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti VİDEO

"BAŞARAMAYACAĞINIZ HİÇBİR ŞEY KALMAYACAKTIR"

Okyar, "Andınızın teminatı şeref ve namustur. Bu okulda iyi bir insan, iyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve iyi bir jandarma personeli olacak bilgilerle kendinizi donattınız. Görev bilinci, takım ruhu ve gerektiğinde inisiyatif kullanma özelliğini kazanmalısınız. Jandarmanın yurt sathındaki çeşitli birliklerinde görev alacaksınız. Yeter ki öğrendiklerinizi önemseyin, başaramayacağınız hiçbir şey kalmayacaktır. Göreviniz ne olursa olsun kendinize, ailenize ve ülkemize hizmet edebilmek için çok çalışmalısınız." diye konuştu.

Asteğmen adayları, tören geçidi ve sergilenen gösterilerin ardından aileleriyle kucaklaştı.

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

İzmir'de jandarma asteğmen adayları yemin etti

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