taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.3543
Altın
1458.67
Borsa
103153.2
Gram Altın
270.331
Bitcoin
50786.22

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

DHA | 10.11.2019 - 16:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'ne ait tır ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulundurulduğunu tespit etmesi üzerine garaja operasyon düzenledi.

Adrese yapılan operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Doğanlar Mahallesi'nde olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir iş yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 10 bin 880 litre madeni yağa el konuldu. Olayların şüphelileri A.P, M.P, A.R.S. ve A.K. gözaltına alındı.

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erol Köse'nin 10 Kasım paylaşımı

Erol Köse'nin 10 Kasım paylaşımı

1202
Sünnet düğününde oynattıkları dansözden şikayetçi oldular

Sünnet düğününde oynattıkları dansözden şikayetçi oldular

180
Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

682
Erdoğan, tank fabrikası satıldı iddiasını yalanladı

Erdoğan, tank fabrikası satıldı iddiasını yalanladı

491
CHP'li vekilin desteklediği terörist Ceren Güneş gömüldü

CHP'li vekilin desteklediği terörist Ceren Güneş gömüldü

197
İran yeni petrol rezervi keşfetti

İran yeni petrol rezervi keşfetti

109
Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir