1 İzmir'de kaçak alkol içen bir kişi öldü İzmir'de kaçak alkol içtiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

2 İngiliz kadın astronot: Uzaylılar aramızda Uzaya giden ilk İngiliz astronot olan Dr. Helen Sharman, uzaylıların kesinlikle var olduklarını ancak insanlar gibi yaratılmadıkları için onları göremiyor olabileceklerini söyledi.

3 Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

4 ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu ABD güçlerinin Irak'tan çıkacağı haberini ABD Savunma Bakanı yalanladı.

5 Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok semtte su baskınları meydana gelirken, Mersin'de de deniz seviyesi altındaki bölgede kalan yerleşimler tahliye edildi.

6 Kar tatili ilan edilen iller Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kütahya merkez ile 12 ilçesinde, Çankırı'da 8, Karaman ve Bilecik'te 1, Konya'da 7, Balıkesir ile Manisa'da da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.