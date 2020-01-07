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İzmir'de kaçak alkol içen bir kişi öldü

İzmir'de kaçak alkol içtiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

İHA | 07.01.2020 - 01:47..
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokaklarda yaşayan Süleyman Bozdağ, bir arkadaşı ile birlikte 389. Sokak'ta terk edilmiş 34 EIB 45 plakalı aracın içinde akşam saatlerinde kaçak alkol içti.

HAYATINI KAYBETTİ

Bozdağ'ın fenalaştığını gören arkadaşı, durumu çevredeki vatandaşlara bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozdağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Bozdağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kaçak alkol içen bir kişi öldü

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