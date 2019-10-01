İzmir'de kaçak içki imalathanesine operasyon

Buca ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisini alan jandarma, konuya ilişkin çalışma yaptı.

KAMERA SİSTEMİ KURULMUŞ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sahte içki imalathanesine çevrilen depoya yaptıkları operasyonda şüphelilerin, depoya yakalanmamak için özel kamera sistemi kurdukları ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Deponun, aynı zamanda sahte içki dağıtım merkezi olarak kullanıldığı tespit edildi. Depodaki aramalarda 9 bin şişe sahte içki, 10 bin şişe kapağı, bin 500 boş şişe, 40 bin sahte bandrol, 15 bin litre kapasiteli 3 dolum tankı bulundu. Soruşturma kapsamında C.H., A.K., G.K., Y.R., H.Z., H.L.ve U.Z. gözaltına alındı.