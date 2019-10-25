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İzmir'de kaçak mallara operasyon düzenlendi

İzmir'de düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 50 bin TL olan cinsel gücü arttırıcı özelliği bulunduğu belirtilerek satılan gümrük kaçağı hap ve zayıflama ürünleri ele geçirildi.

İHA | 25.10.2019 - 03:08..
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, cinsel gücü arttırıcı özelliği bulunduğu öne sürülerek satılan gümrük kaçağı hap ve zayıflama ürünlerine karşı çalışma başlattı.

Piyasa değeri 50 bin TL olan gümrük kaçağı ürünlere polis baskını VİDEO

21 BİN 667 ADET ÜRÜNÜN PİYASA DEĞERİ 50 BİN TL

Buca ve Konak ilçelerinde yapılan baskınlarda, çeşitli markalarda 19 bin 909 adet cinsel içerikli hap ve çeşitli markalarda bin 758 adet zayıflama ürünü ele geçirildi. El konulan 21 bin 667 adet cinsel içerikli ürünün, yaklaşık piyasa değerinin 50 bin TL olduğu belirtildi. İki adrese yapılan operasyonlarda, ürünün satışını yaptığı iddia edilen Ü.S. ve E.I. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

İzmir'de kaçak mallara operasyon düzenlendi

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