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İzmir'de kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde 7 bin 200 paket kaçak sigara, Karabağlar ilçesinde ise bir depoda 185 şişe sahte içki ele geçirildi.

İHA | 17.12.2019 - 01:51..
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bir depoda kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

İzmir'de kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

BİNLERCE PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin söz konusu depoda yaptığı aramada 7 bin 200 paket kaçak sigara, 115 dal sarılmış sigara, 130 puro, 13 elektronik sigara ile 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

İKİ AYRI OLAYDA TOPLAM 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İkinci olayda ise, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 185 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İzmir'de kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

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