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İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kadavradan bağışlanan organın nakledildiği üçüncü hasta da hayatını kaybetti.

AA | 09.01.2020 - 09:04..
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İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedilen 38 yaşındaki kadın, 15 Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş ve organları bağışlanmıştı.

ALİ USLU DA KURTARILAMADI

Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakledildiği hastalardan Arife Aykut ve Münire İnanç ölmüş, Ali Uslu da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 15 Aralık'ta organ nakli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen Uslu da yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti. Uslu'nun cesedinin inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

"BİR HATA BİR YANLIŞ VAR"

Meral Uslu, eşinin 15 Aralık'taki böbrek naklinin ardından servisteyken fenalaştığını 28 Aralık'ta bilincini kaybetmeye başladığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını anlattı. Eşini kaybettiklerini söyleyen Uslu, "Bir hata, yanlış var ama nereden olduğunun ortaya çıkmasını istiyoruz. 3 haftada peş peşe hastalar hayatını kaybetti. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk." dedi.

İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

BAŞHEKİMLİKTEN AÇIKLAMA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, 15 Aralık 2019'da beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in ailesi tarafından bağışlanan organlarının, gerekli tahlil ve testlerin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da alınan onayla uygun hastalara nakledildiği hatırlatıldı. Nakil yapılan 3 hastanın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nakil yapılan üç hastamız, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. İki hastamız, tüm müdahalelerimize rağmen geçen hafta yaşamını yitirmiştir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi süren üçüncü hastamız, tüm imkanlarımızı seferber etmemize rağmen bugün hayatını kaybetmiştir. Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Kesin neticelere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

DAHA ÖNCE ÖLEN İKİ HASTANIN YAKINLARINDAN ŞİKAYET

Öte yandan ölen Arife Aykut'un kızı Songül Aykut ile Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç sorumlular hakkında şikayette bulunmuştu.

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