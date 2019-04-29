İzmir'de kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü

İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Hatice Ü., hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte mahalleye gitti. Dün akşam saatlerinde köyden dönen aile, yemeklerini yedikten sonra evde biraz vakit geçirdi. Aynı evde talihsiz kadının annesi Şükran Gezgin de yaşıyordu.

UYURKEN BOĞDU

Gözü dönmüş koca S.Ü., sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yatağından kalktı ve uyumakta olan eşi Hatice Ü.'yü boğmaya başladı. Bir süre sonra hareketsiz kalan talihsiz kadın, daha sonrada hayatını kaybetti.

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından tek başına evden ayrılan cani koca, kardeşi G.Ü’yü arayarak durumu anlattı. G.Ü’de durumu polise bildirdi. Polis, yaptığı çalışmalar sonucu cinayet zanlısı S.Ü.'yü Dallık Mahalle yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

2 ÇOCUK ORTADA KALDI

Kan donduran olayın ardından biri 3 diğeri 6 yaşında olan 2 çocuk, hem annesiz hem babasız kaldı. Talihsiz kadının yakınları olayı duyar duymaz çiftin evine akın etti. Olay yerinde ortaya atılan iddialara göre kocanın, yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle bunalıma girdiği ve bu borçlardan dolayı aile içi sorunlar yaşandığı bildirildi.