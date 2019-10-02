İzmir'de kadınları aşağılayan okul müdürü açığa alındı

Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık" paylaşımı yapan okul müdürü Şahin Özdemir'in işine son verildi.

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Erhan Güleryüz ile müzik ve daha fazlasını konuştuk

Ünlü sanatçı Erhan Güleryüz ile müziğe nasıl başladığını, hayatında gelişenleri, etkilendiği müzik adamlarını ve çok daha fazlasını konuştuk.