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İzmir'de kaldırımda yürüyen kadın ölümden döndü

İzmir’de bir kadın, nakliye firması asansörle eşya taşıdığı sırada düşen eşyaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İHA | 07.02.2020 - 06:36..
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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi'nde, bir binanın 4. katındaki eşyaların taşınması için bir nakliye firması çağrıldı.

EŞYALAR KALDIRIMA DÜŞTÜ

Firma, binadaki eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu. Eşyalar seyyar asansörle aşağı taşınırken, rüzgarlı havanın da etkisiyle hurç içindeki eşyalar asansörden kaldırıma düştü.

İzmir'de kaldırımda yürüyen kadın ölümden döndü

KADIN SANİYELERLE KURTULDU

Eşyalar düştüğü esnada bir kadın, kaldırımda yürüyordu. Saniyelerle eşyaların altında kalmaktan kurtulan kadın, yaşadığı panikle bir iş yerine sığındı. Tüm yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının eşya düşmeden önce yukarıya baktığı da görülüyor.

İzmir'de ölümden saniyelerle kurtuluş VİDEO

"BİRAZ GECİKSEYDİ ÜSTÜNE DÜŞECEKTİ"

Kadının sığındığı iş yerinde çalışan Ayberk Koçak (20), "4. kata bir nakliye şirketi geliyor. Taşıma esnasında mal düşüyor. Eşya düşmeden 2 saniye önce bir kadın buradan geçiyor. Biraz gecikseydi Allah korusun üstüne düşecekmiş. Eşyanın düşme sebebi belki rüzgardandır belki de tedbirsizliktir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir'de kaldırımda yürüyen kadın ölümden döndü

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