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İzmir'de kamyon tekerlerine sıkışan genç öldü

İzmir’de bisiklet sürücüsü 20 yaşındaki genç, kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

İHA | 29.12.2019 - 08:16..
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İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Şht. Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı üzerinde gece saatlerinde, bisiklet sürücüsü Abdülmelik Nejar (20) cadde üzerinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı S.A. idaresindeki 35 AIN 807 plakalı kamyonun çarpması sonucu yere düştü.

TEKERLERİN ARASINDA SIKIŞTI

Bir süre kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak sürüklenen genç ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine genelen polisler tarafından, olay yerine itfaiye ve AKS ekipleri de sevk edildi.

İzmir'de kamyon tekerlerine sıkışan genç öldü

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bölgeye gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı gence, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Suriye uyruklu 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye şahit olan Nejar’ın yakınları, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Polis tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de kamyon tekerlerine sıkışan genç öldü

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