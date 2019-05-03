İzmir'de kamyonun üzerine çıkan şahıs düştü

İzmir'in Bornova ilçesinde 63 yaşındaki Hacı Abdullah Nohut, 41 TB 425 plakalı kamyonun üzerinde demir telle bir parça bağlamak istediği sırada, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEDİ
Nohut'un düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nohut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nohut'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.