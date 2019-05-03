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İzmir'de kamyonun üzerine çıkan şahıs düştü

63 yaşındaki şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA | 03.05.2019 - 09:06..
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İzmir'in Bornova ilçesinde 63 yaşındaki Hacı Abdullah Nohut, 41 TB 425 plakalı kamyonun üzerinde demir telle bir parça bağlamak istediği sırada, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İzmir'de kamyonun üzerine çıkan şahıs düştü

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEDİ

Nohut'un düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nohut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nohut'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de kamyonun üzerine çıkan şahıs düştü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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