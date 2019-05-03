İzmir'de kamyonun üzerine çıkan şahıs düştü

1 FETÖ'den 17 asker gözaltına alındı Deniz Kuvvetlerinde görevli olan askerlerin 14'ü aktif görevde bulunuyor.

2 Adıyaman'da jandarma ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirdi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 1 adet tabanca ve 200 gram uyuşturucu madde buldu.

3 Türkiye'nin gizli cenneti Badavut koruma altına alındı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Badavut bölgesindeki 1. ve 3. derece doğal sit kapsamına giren alan, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

4 Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti Kendisine yapılan ırkçı saldırı sonucu Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in ay-yıldızlı bir kolyeyle maçın oynanacağı stada gelmesi İngiliz ve Alman basınında geniş yer buldu.

5 Eroinle yakalanıp 'İçiciyim' diyen torbacı tutuklandı Sokakta eroin sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı; diğeri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6 Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor Pentagon'un 2018 yılında ordudaki tecavüz verilerini içeren raporu yayınlandı. Buna göre, Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker tecavüze maruz kaldı. Bu sayı önceki yıllara göre yüzde 38 artış gösterdi.