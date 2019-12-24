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İzmir'de kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü

Kiraz ilçesinde, jandarma Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'ne baskın yaptı. 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

DHA | 24.12.2019 - 14:20..
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'nde horoz dövüştürülüp bahis oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

DÖVÜŞTÜRÜLEN 9 HAYVAN KURTARILDI

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3'ü yaralı 8 Hint Horozu, 1 tavuk ile horozların tırnaklarını kesmek için zımparalar ve horozların tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. ve A.S., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişiye idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen hayvanlar ise ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.

Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü -1


Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü -2

Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü -3

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