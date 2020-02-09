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İzmir'de karadeniz rüzgarı: 10 ton hamsi tüketildi

İzmir'de, bu yıl 10'uncu düzenlenen Hamsi Festivali'nde, 10 ton hamsi pişirilip, ekmek arasında dağıtıldı.

DHA | 09.02.2020 - 15:41..
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İzmir'de Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Hamsi Festivali,  Balçova ilçesindeki İnciraltı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi

Soğuk havaya rağmen festivale ilgi büyük oldu. Festivalde Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Dağıtılan ekmek arası hamsinin tadına bakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Festivalde Karadeniz yöresine ait müzikler eşliğinde eğlenen ve horon oynayanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı -7

"İZMİR'DE 250 BİN RİZELİ YAŞIYOR"

Festivalde konuşma yapan Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Dursun Ali Özkan, "Ege Bölgesi'nde yaklaşık 600 bin, İzmir'de ise 250 bin Karadenizli yaşamaktadır. Dernek sayımız ise bugün itibariyle 53'tür. Ege Bölgesi'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi çalışıp üretmek olan Karadeniz insanı, ürettiğini paylaşmayı bilir ve bundan da mutlu olur. Karadeniz insanının olduğu yerde çalışmak, paylaşmak, birlik ve beraberlik vardır" dedi.

İzmir'de karadeniz rüzgarı: 10 ton hamsi tüketildi

HAMSİ İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Festivale ilk kez katılan vatandaşlardan Özgül Karagöl, "Festivali çok beğendik. Balçova'da yaşıyorum ama ilk kez gelme fırsatım oldu. Balçova yaparsa bence en iyisini yapar. Uzun kuyruklarda bekleyip ekmek arası hamsimizi aldık ama beklemeye değdi. Ekmek arası hamsi, burada sıcak servis ediliyor ve festival alanı oldukça eğlenceli" diye konuştu.

İzmir'de karadeniz rüzgarı: 10 ton hamsi tüketildi

Ekmek arası hamsi lezzeti için uzun kuyruklarda beklemeye değdiğini söyleyen vatandaşlardan Gülseren Ok da, "Geçen yıl da festivale katıldım ancak o zaman daha kalabalıktı çünkü bugün hava gerçekten çok soğuk. Biz soğuk havaya rağmen geldik ve burada çok keyifli vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı -1

İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı -2

İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı -3

İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı -4

İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı -5

İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı -6



İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı -8

İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı -9

İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı -10

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