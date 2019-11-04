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İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, önündeki otomobili sollamak isterken kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA | 04.11.2019 - 07:31..
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İzmir'in Konak ilçesinde Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi yakınında saat 23.00 sıralarında, Seyfettin Hilmi Peker, motosikleti ile Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halindeydi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

İddiaya göre aynı istikamette ilerleyen bir otomobili sollamak istediği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen Peker, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz sürücü Peker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Peker'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

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