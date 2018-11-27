taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2777
Euro
5.9654
Altın
1214.29
Borsa
93516.96
Gram Altın
205.925

İzmir'de kazada yaralanan kadın polis şehit oldu

Gaziemir ilçesinde, kapama noktasında görev yaptığı sırada, yolun karşısına geçerken panelvan minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan trafik polisi Buket Keleş, hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 27.11.2018 - 23:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber

19 Kasım'da akşam saatlerinde İzmir-Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında, kapama noktasında görevli olan polis memuru Buket Keleş'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İzmir'den Torbalı yönüne giden ve uyuşturucu aldığı belirlenen Sedat Ayverdi (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan minibüs çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Keleş, durumun bildirmesiyle gelen sağlık ekiplerince, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş'in buradaki tedavisi süresince beyninde ödem oluştu. Talihsiz polis memuru Keleş, doktorların çabalarına rağmen 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Sürücü Sedat Ayverdi ise kazadan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

İzmir'de kazada yaralanan kadın polis şehit oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

176
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

127
Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

70
Batman'da terör operasyonu: 1 polis şehit oldu

Batman'da terör operasyonu: 1 polis şehit oldu

93
MGK sona erdi

MGK sona erdi

49
AK Parti grup toplantısı

AK Parti grup toplantısı

43
Gebze- Halkalı seferleri yeni yılda başlıyor

Gebze- Halkalı seferleri yeni yılda başlıyor

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir