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İzmir'de kedi evini içinde kedi varken yaktılar

İzmir'de bir parkın içerisine yerleştirilen kedi evi, içinde kedi varken yakıldı.

DHA | 29.04.2019 - 19:38..
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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki parkta bulunan kedi evinin içinde kedi varken kimliği belirsiz kişilerce yakılmasına, mahalle sakinleri de tepki gösterdi.

İzmir'de kedi evini içinde kedi varken yaktılar

"BUGÜN KEDİYE YAPAN YARIN ÇOCUKLARIMIZA YAPAR"

Olayı yaşadığı apartmandan gördüğünü söyleyen Sevda Zerel, "Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında balkona çıktığımda iki kişinin kedi evini yaktığını gördüm. Sabah parka inince de kediyi yanmış halde buldum. Bu kediye ben sürekli mama veriyordum. Bu kedi hamileydi. Yavrularıyla birlikte yaktılar. Canımız yandı. Bunları yapan insan olamaz. Cayır cayır yakmışlar. Biz artık hayvanları koruyan yasanın çıkmasını istiyoruz. Yasanın çıkması için daha kaç hayvanın daha ölmesi gerekiyor. Biz yene belediye başkanımızdan parklara kamera takmasını istiyoruz. Burası çocuk parkı. Bugün kediye yapan yarın çocuklarımıza yapar." dedi.

Kedi evini, içinde kedi varken yaktılar VİDEO

İzmir'de kedi evini içinde kedi varken yaktılar

POLİSE İHBAR YAPILMAMIŞ

İsmini vermek istemeyen ve yanan kediyi sabah parkta bulan bir kişi ise "Sabah buradan geçerken yanan kediyi gördüm. Ben polise giderek şikayetçi oldum. Polise ihbar yapılmamış. İnsanların duyarlı olmasını istiyoruz. Bazı gören vatandaşlar korktukları için ifade vermemiş. İllaki çocuklarına biri zarar verince mi konuşacaklar. Artık bu yasanın meclisten çıkmasını istiyoruz." dedi.

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