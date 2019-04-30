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İzmir'de kedi evini yakan şüpheli yakalandı

Parkta bulunan kedi evinin, içinde kedi varken yakılmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 30.04.2019 - 20:51..
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Geçen pazar sabahı Yalı Mahallesi Sedat Kahraman Parkı'nda yürüyüş yapan kişiler, buradaki kedi evinin yakıldığını fark etti.

Kedi evinin içinde bir kedinin de yanarak öldüğünü gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Ekipler, park çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKTIK"

Görüntülerden şüphelilerin belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti. Garsonluk yaptığı öğrenilen M.A.  gözaltına alınırken, diğer şüpheli B.B.’nin ise dün akşam başka bir suçtan dolayı yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

M.A.’nın emniyetteki ifadesinde olay gecesi parkta alkol aldıklarını, arkadaşının ısınmak amacıyla sandalye yaktığını ve ateşin kedi evine sıçradığını söylediği ifade edildi.

İzmir'de kedi evini yakan şüpheli yakalandı

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