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İzmir'de kendisine ilaç yazmayan dokturun boğazını kesti

Hasta, kendisine yeşil reçeteli ilaç yazmadığı gerekçesiyle, tartıştığı asistan hekimin boğazını jiletle kesti.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 17:44..
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İzmir'de hastaneye bir gün önce gelen bir hasta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Kadir Songül’den yeşil reçeteli ilaç yazmasını istedi.

İLAÇ YAZMAYINCA BOĞAZINA JİLET ATTI

Fizik tedavi asistanı doktor Songül ise yazamayacağını söyledi. Hastaneden ayrılan şüpheli bir gün sonra tekrar hastaneye geldi. Doktora tekrar ilaç yazmasını istedi. Doktorun yazmaması üzerine, elindeki jileti boğazına attı. Jilet genç doktorun şah damarına yakın bölgeye geldi.

İzmir'de kendisine ilaç yazmayan dokturun boğazını kesti

DOKTORUN DURUMU İYİ

Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyata alınan Dr. Songül’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.  Polis olayın ardından kaçan saldırganı arıyor.

1 MİLİMLE KURTARDI

Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol’da asistan doktorun durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Şiddet maalesef son zamanlarda arttı. Doktor arkadaşımız ilaç yazmadığı için boğazından jiletlendi. Eğer jilet 1 milim daha gitseydi, şah damarını kesecekti." dedi.

İzmir'de kendisine ilaç yazmayan dokturun boğazını kesti

İzmir'de kendisine ilaç yazmayan dokturun boğazını kesti

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