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İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, Sabuncubeli Tüneli'nde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunlukta, izin belgesi olmayan vatandaşlar, geri çevrildi.

DHA |
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İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Giriş ve çıkışın yasak olduğu İzmir'in Manisa'ya geçiş noktalarından olan Sabuncubeli Tüneli'nde, araç yoğunluğu yaşandı.

Karaçam mevkisinden itibaren artan yoğunluk sebebiyle, sürücüler 6 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte gelebildi.

İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

Görev yapan polis ve jandarma ekipleri, kentten çıkış yapmak isteyen vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan vatandaşlar, tünele alınmadan yeniden İzmir yönüne yönlendirildi.

İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

ZORUNLU GÖREVDE BULUNANLARA İZİN

Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan tır ve kamyonların yanı sıra, sağlık personelleri başta olmak üzere zorunlu görevlerde bulunanların geçişlerine ise izin verildi.

İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

SÜRÜCÜLER KONTAK KAPATTI

Bornova'nın Karaçam mevkisine kadar uzanan araç kuyruğu sebebiyle bazı vatandaşların yürüdüğü bazı sürücülerin de zaman zaman kontak kapattığı belirtildi.

İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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