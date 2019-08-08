İzmir'de kira borcunu ödemeyen kiracı ev sahibini dövdü

Çamkule Mahallesi'nde bir süredir ev kirasını ödemeyen yabancı uyruklu kiracı, bir hafta önce ev sahibi tarafından uyarıldı. Ev sahibi, kira borcunu ödememesi halinde ise evden çıkaracağını belirtti.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Uyarıları dikkate almayan kiracı, verilen süre içerisinde kirasını ödemedi. Bunun üzerine ev sahibi kirayı istemek üzere eve gitti. Burada ikili arasında kira meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı.

EV SAHİBİNİ DÖVDÜLER

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü. Yabancı uyruklu şahıslar ev sahibini dövdü. Ev sahibi hafif şekilde yaralanırken, olayı gören mahalleli ise kiracılara tepki gösterdi.

Kalabalık grup, mahallenin büyükleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, diğer yandan ise durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve gece bekçisi sevk edildi.

YARALANAN EV SAHİBİ TABURCU EDİLDİ

Çevre güvenliğini sağlayan ekipler, aile fertlerinden bir şahsı evinden çıkararak ekip otosuna bindirdi. Kavgaya karıştığı iddia edilen aile fertlerinden bir şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, mahalleli ise daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Öte yandan, darp edilen ev sahibi İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken, polisin konu ile alakalı incelemesi devam ediyor.