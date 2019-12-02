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İzmir'de kiracı ev sahibini pompalı tüfekle vurdu

İzmir'de bir ev sahibi tartıştığı kiracısı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

İHA | 02.12.2019 - 04:47..
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İzmir'in Konak ilçesi Altınordu Mahallesi'nde saat 23:00 sıralarında, kiracı olarak kaldığı evde alkollü olduğu iddia edilen Ali R. D. (64) ile ev sahibi Necim Ökmen arasında (64) bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EV SAHİBİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı Ali R.D, evde bulunan pompalı tüfekle ev sahibi Ökmen'e ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ökmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KİRACO GÖZALTINA ALINDI

Polis kiracı Ali R.D. yi gözaltına aldı. Necim Ökmen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de kiracı ev sahibini pompalı tüfekle vurdu

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