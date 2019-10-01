İzmir'de komşular arası kavga: 1 ölü

Salih Omurtak Mahallesi'nde akşam saatlerinde komşular arasında bıçaklı bir kavga yaşandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

Komşular arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. O.S. ile Selahattin Bakır, kardeşi N.B. ve yeğeni G.B. arasında önce sözlü tartışma çıktı.

KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., kavga ettiği Selahattin Bakır’ı, N.B.’yi ve G.B.’yi bıçakladı.

Olaya şahit olan diğer komşular ise durumu hemen ekiplere haber verdi. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.

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YARALILARDAN SELAHATTİN BAKIR ÖLDÜ

Yaralılardan Selahattin Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, yaralılardan G.B.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Diğer yaralı N.B.’nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırgan şahıs O.S. ise emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından hastaneye akın eden aile yakınları sinir krizleri geçirirken, hastaneye çok sayıda polis ve çevik kuvvet sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Acılı ailenin bazı fertleri hastanede küçük çaplı taşkınlık yaparken, olay polis ekiplerince kontrol altına alındı.

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ola yerinde incelemelerde bulunurken, soruşturma devam ediyor.