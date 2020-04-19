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İzmir'de kopan elektrik telleri yangına neden oldu

Bornova ilçesinde, yüksek gerilim tellerinin kopması sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

DHA |
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İzmir'de kopan elektrik telleri yangına neden oldu

 

İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle yüksek gerilim tellerinin kopması sonucu, ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Ayrıca, yetkili ekipler tarafından bölgenin elektrikleri kesildi. Kısa sürede yangının bulunduğu noktaya gelen ekipler, müdahalede bulunarak yangının büyümesini önledi.

Yapılan çalışmalar sonucu, kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik tellerinin nasıl koptuğunu belirlemek için inceleme başlatıldı.

Elektrik telleri koptu, ormanlık alanda yangın çıktı -1

Elektrik telleri koptu, ormanlık alanda yangın çıktı -2

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