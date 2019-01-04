İzmir'de köpeğe sopa ile saldırı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay kameralara yansıdı. İnsanlık dışı görüntülerde kimliği tespit edilemeyen bir zanlı, önce köpeğe tekme atmaya başladı.

Köpek, her ne kadar korkup adamdan uzaklaşmaya çalışsa da saldırgan hızını alamadı. Saldırgan bu kez de eline bir sopa alarak köpeğe vurmaya başladı.

Köpeğin, dayak sonrası sendelediği ve dayak anları da kameralarca anbean kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin de tepkisini çekti.

Önce köpeğe tekme attı, sonra sopa ile saldırdı VİDEO





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