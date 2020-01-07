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İzmir'de köpekten kaçan 13 yaşındaki kıza araç çarptı

İzmir'de köpekten kaçmak isterken aracın çarptığı 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

İHA | 07.01.2020 - 04:54..
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İzmir'in Menemen ilçesi Ulukent'te okul çıkışı evine giderken bir köpeğin havlamasından korkarak yola doğru kaçan 8. sınıf öğrencisi Rojin Yakıt’a Çanakkale asfaltında Ö.K. idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de köpekten kaçan 13 yaşındaki kıza araç çarptı

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Ö.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Yakıt, kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BÖLGE SAKİNLERİ ÇEVREDEKİ SOKAK KÖPEKLERİNDEN ŞİKAYETÇİ

Bölge sakinleri, sosyal medyada bölgedeki sokak köpeklerinin çokluğundan dert yanarak, başıboş köpeklerden korktuklarını ve bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini dile getirdiler.

İzmir'de köpekten kaçan 13 yaşındaki kıza araç çarptı

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