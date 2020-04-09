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İzmir'de koronavirüsü yenen doktor taburcu edildi

Koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede tedavisi tamamlanan asistan doktor Cansu Atmaca Mutlu, iyileşmesinin ardından işine döndü.

DHA |
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İzmir'de koronavirüsü yenen doktor taburcu edildi

İzmir'de, asistan doktor olarak görev yapan 33 yaşındaki Cansu Atmaca Mutlu'ya koronavirüs teşhisi konuldu.

VİRÜSÜ YENDİ, İŞİNE GERİ DÖNDÜ

İlaç tedavisi gören Mutlu, yaklaşık 10 günün sonunda sağlığına kavuştu. İşine dönen Mutlu, mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

İzmir'de koronavirüsü yenen doktor taburcu edildi

"İŞİME GERİ DÖNMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Ateş ve kas ağrısı şikayetleriyle hastanede tedaviye alındığını söyleyen Mutlu, "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, işe geri döndüğümde arkadaşlarım tarafından çekildi. 10 günlük bir süreç yaşadım. Tedavimin ardından işime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

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