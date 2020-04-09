İzmir'de koronavirüsü yenen doktor taburcu edildi

1 İngiltere'de koronadan 881 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 oldu.

2 İpsala'da 760 bin tıbbi maske ele geçirildi Fransa'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir tırda yapılan aramalarda binlerce maske ve dezenfektan bulundu.

3 Defne Samyeli evden çıkmıyor Uyarıları dikkate alarak evinden çıkmayan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından, selfie yaptığı fotoğrafını paylaştı.

4 Gezi davası savcısı beraat kararını istinafa taşıdı Gezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığa verilen beraat kararına karşı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner, istinaf başvurusunda bulundu.

5 Kılıçdaroğlu, ücretsiz izin ödemeleriyle ilgili konuştu CHP Lideri, ücretsiz izne çıkarılacaklara yapılacak ödemelerin açlık sınırının altında olduğunu ve bunun yetersiz kalacağını söyledi.

6 Elazığ'da 14 kişi koronavirüsü yendi Virüse yakalanan 14 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak alkışlarla taburcu edildi.