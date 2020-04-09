İzmir'de koronavirüsü yenen doktor taburcu edildi

İzmir'de, asistan doktor olarak görev yapan 33 yaşındaki Cansu Atmaca Mutlu'ya koronavirüs teşhisi konuldu.
VİRÜSÜ YENDİ, İŞİNE GERİ DÖNDÜ
İlaç tedavisi gören Mutlu, yaklaşık 10 günün sonunda sağlığına kavuştu. İşine dönen Mutlu, mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.
"İŞİME GERİ DÖNMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"
Ateş ve kas ağrısı şikayetleriyle hastanede tedaviye alındığını söyleyen Mutlu, "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, işe geri döndüğümde arkadaşlarım tarafından çekildi. 10 günlük bir süreç yaşadım. Tedavimin ardından işime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.