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İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar

Yasağa ve uyarılara rağmen düzenledikleri parti görüntülerini sosyal medyada paylaşan 9 kişi ve otel sahibi hakkında, işlem yapıldı.

DHA |
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İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otelin restoran katında toplanan 9 genç, alkol ve müzik eşliğinde parti verdi.

Partiye katılan gençlerden biri, o anları sosyal medya hesabından 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' notuyla paylaştı.

POLİS PARTİYİ YARIDA KESTİ

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşların da ihbarı üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otele baskın yaptı.

İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar ViDEO

OTEL YETKİLİSİ VE 9 ŞAHSA İŞLEM UYGULANDI

Polis ekipleri, otel yetkilisi M.G.'ye Türk Ceza Kanunu 195. Maddesi gereğince 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan işlem yaptı.

Partiye katılan 9 kişiye ise 'Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırılık' suçundan işlem yapıldı.

İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar

İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar

İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar

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