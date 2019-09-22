İzmir'de kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp öldü

Yapılan kontroller sırasında bir araçta yapılan arama yapıldı. Araça 20 bin adet uyuşturucu hap yakalandı.

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İngiliz profesör: Çubuklu forma giyen takımlar avantajlı

Newcastle Üniversitesi profesörü Candy Rowe'un araştırmasına göre çubuklu formayla mücadele eden takımlar rakiplerine göre daha başarılı oluyor.