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İzmir'de kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp öldü

Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılıp, 5 metre yükseklikten düşen Sezgin Ülker (51), yaşamını yitirdi.

DHA | 22.09.2019 - 14:57..
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İzmir'in Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi'nde elindeki demir çubukla yol kenarındaki çam ağacına kozalak toplamaya çıkan Sezgin Ülker, bir ara dengesini kaybetti.

ELEKTİK AKIMINA KAPILIP HAYATINI KAYBETTİ

Çubuğun yakından geçen yüksek gerilim hattına değmesiyle Ülker, elektrik akımına kalıp, ağaçtan düştü. Çevredekiler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, 5 metre yükseklikten düşen Ülker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İzmir'de kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akıma kapılması sonucu öldüğü sanılan Ülker, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi morguna götürüldü. Sezgin Ülker'in ölüm haberini alıp, olay yerine gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Jandarma, Ülker'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp öldü

İzmir'de kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp öldü

İzmir'de kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp öldü

İzmir'de kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp öldü

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