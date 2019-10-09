İzmir'de LPG'li araç alev aldı

Bayraklı ilçesinde, aracın alev aldığını farkeden sürücü, aracını mahalle içerisinde sağa çekerek durdu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Sürücü Kerem E. ve yolcu durumunda bulunan 3 kişi hızlı bir şekilde araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Benzinli araçta, LPG olduğu öğrenildi. Herhangi bir patlamanın yaşanmadığı olayda, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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CAN KAYBI VE YARALI YOK

Soğutma çalışmalarının yapıldığı araç kullanılmaz hale gelirken, yangında, can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.