taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7754
Euro
6.3534
Altın
1454.74
Borsa
105844.17
Gram Altın
270.157
Bitcoin
43452.18

İzmir'de madde bağımlısı kişi, evinde yangın çıkardı

Karşıyaka ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, kendi evini ateşe verdi.

İHA | 27.11.2019 - 23:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, 2 katlı binanın 1’inci katında ikamet eden ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Serkan Y. (37), evde bulunduğu esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evi ateşe verdi.

ALEVLERİN ORTASINDAYKEN KURTARILDI

İkametten yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerce alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin ortasında kalan Serkan Y., ekiplerce dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen şahsa ilk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Serkan Y., vakit kaybedilmeden ambulans ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Madde bağımlısı şahıs evini ateşe verdi -1

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

7
Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

0
Tokat Belediye Plevne, CEV Challenge'da son 16'da

Tokat Belediye Plevne, CEV Challenge'da son 16'da

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir