1 Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü İstanbul Başakşehir'de genç bir kız, oturdukları 11. kattaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düşerek, hayatını kaybetti.

2 Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı Suriye Anayasa Komitesi'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, Komite toplantılarının gündemine ilişkin Esad rejimi heyetine üç teklif sunduklarını ve üçünün de reddedildiğini söyledi.

3 Tokat Belediye Plevne, CEV Challenge'da son 16'da Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanşında, deplasmanda Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'yı 3-2 yenerek tur atladı.

4 İzmir'de madde bağımlısı kişi, evinde yangın çıkardı Karşıyaka ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, kendi evini ateşe verdi.

5 Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

6 NATO'dan Boeing ile 1 milyar dolarlık anlaşma NATO, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu modernleştirmek için Boeing International ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.