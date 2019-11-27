İzmir'de madde bağımlısı kişi, evinde yangın çıkardı

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, 2 katlı binanın 1’inci katında ikamet eden ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Serkan Y. (37), evde bulunduğu esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evi ateşe verdi.
ALEVLERİN ORTASINDAYKEN KURTARILDI
İkametten yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerce alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin ortasında kalan Serkan Y., ekiplerce dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen şahsa ilk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Serkan Y., vakit kaybedilmeden ambulans ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, polis ekiplerince yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.