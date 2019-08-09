İzmir’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın meydana geldi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

Madeni yağ depolama deposunda çıkan yangında zaman zaman patlamaların da yaşanması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. İtfaiyenin çalışması yetersiz kalınca bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Korkutan yangının yanı başında bulunan depo ve fabrikalara sıçramaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.



