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İzmir'de mahkeme taksilere kamera zorunluluğunu iptal ett

Bir taksicinin itirazı üzerine mahkeme, 'özel hayata müdahale' gerekçesini haklı buldu.

AA | 24.07.2019 - 16:43..
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İzmir'de yaşayan bir taksici, taşıma hizmeti veren araçlara iç ve dış kamera takılmasının zorunluluk haline getirilmesine ilişkin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına itiraz etti.

Karardaki, "taksilerin bireysel taşıma hizmeti verdiği, toplu taşıma aracı olmadığı, araç içine kamera takılmasının özel hayatlara müdahale anlamına geleceği" gerekçesinin iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtı.

TAKSİCİYİ HAKLI BULDU

Başvuruyu inceleyen İzmir 2. İdare Mahkemesi, davacının itirazını haklı buldu ve İzmir UKOME kararının iptaline karar verdi.

"UKOME'NİN BU KONUDA YETKİSİ YOK"

Mahkeme kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Taksi araçlarına konulacak ses ve görüntü kaydı alan kamera sistemlerinin taşıma hizmeti veren ve alan kişilerin özel hayatlarına müdahale içerdiği, bu müdahale suç ve terör olaylarını engellemek ve takip edip araştırmak için olsa da bu müdahale ancak Anayasanın 13. maddesindeki şartları sağlayacak bir kanun hükmü ile yapılabilir. UKOME'nin asayişin ve adli olayların araştırılması için toplu taşıma sistemini dizayn etmek gibi bir yükümlüğü ve yetkisi bulunmamaktadır.

Bakanlık yazısı ile amaç ne olursa olsun böyle bir yetki yaratılmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, mevcut durumda davalı idarenin yetkilendirilmediği bir konuda temel anayasal hakkı ihlal edecek şekilde düzenleme yapmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamaktadır."

İzmir'de mahkeme taksilere kamera zorunluluğunu iptal ett

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