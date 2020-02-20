İzmir'in Torbalı ilçesinde, asfalt üretim tesisinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., altında çalışan bir şoföre, aracının temiz olmadığını söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı.

MESAİ ARKADAŞLARINI TIRLA KOVALADI

Selahattin B., tartışma sonrasında, iş yerinin otoparkında park halinde bulunan bir tırın şoför kabinine girerek aracı çalıştırdı ve şoförler ile asfalt işçilerinin üzerine rastgele sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen işçiler panik halinde kaçıştı.

İzmir'de mesai arkadaşlarının üzerine tır sürdü ViDEO

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bir süre otoparkta işçilerin üzerine tır sürmeye devam eden Selahattin B., ardından tırla beraber işyerinden çıkıp kaçmaya başladı. Tırı, işyerine 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna park eden Selahattin B., kayıplara karıştı.

İŞÇİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

İşçilerin ve şirket sahibi Tezcan Canıtez'in şikayeti üzerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin hayatlarını tehlikeye atan Selahattin B.'nin aranmasının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Selahattin B.'nin 3 yıldır aynı iş yerinde baş şoför olarak çalıştığı öğrenildi.