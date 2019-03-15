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İzmir'de metro inşaatındaki göçükte bir kişiye ulaşıldı

İzmir'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçük altında kalan bir kişinin, cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 10:52..
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce sayısı artan metro vagonları için Halkapınar semtinde yaptırılan, 2 katlı yer altı otoparkında, geçen çarşamba günü saat 03.42'de göçük meydana geldi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sabah vardiyasına gelen görevlilerin fark etmesi üzerine, durum yetkililere bildirildi. İnşaatta gece çalışan bekçiler Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın'a (65) ulaşılamayınca bölgeye AFAD, AKS 110, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'de metro inşaatındaki göçükte bir kişiye ulaşıldı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün de devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında göçükte, bekçilerden birinin cesedine ulaşıldı. Cesedin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

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