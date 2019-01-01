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İzmir'de metro ve tramvay personeli de grev hazırlığında

İZBAN işçilerinin başlattığı grev devam ederken, İzmir metrosu ile tramvay çalışanlarının da greve hazırlandığı açıklandı.

DHA | 01.01.2019 - 23:34..
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İzmir’de işveren ile ücret zamları konusunda uzlaşamayan İZBAN işçilerinin başlattığı grev sürerken, İzmir Metro A.Ş. ile İzmir Tramvayı’nda da grev için geri sayım başladı. Fahrettin Altay ile Bornova Evka-3 arasında 17 istasyonda hizmet veren metro ile yine Karşıyaka’da Ataşehir-Alaybey ile Konak’ta Halkapınar-Fahrettin Altay arasında iki hat olarak işletilen tramvayda çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, arabulucu süreci sona erdi.

İzmir'de metro ve tramvay personeli de grev hazırlığında

"2 YILDIR ZAM ALAMADIK"

İşçilerin örgütlü olduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, arabulucu raporunun kendilerine ulaştığını, grev ilanını asmak için gün saydıklarını açıkladı.

Metro’da çalışanlar için ücretlere yüzde 10 teklif edildiğini, sosyal kalemlerde 2 yıldır zam alınmadığını, sosyal haklardaki artışın, ücretlerle paralel olarak artmadığını savunan Ervüz, "İkinci oturumda her şey dahil yüzde 14 zam önerdiler. Üçüncü oturum için ‘Aziz Kocaoğlu ile görüşeceğiz, yeni bir teklifimiz olabilir’ dediler. Bizi davet edeceklerini söylediler. Hatta sözleşmenin toplantısını tutanakta açık bıraktık. Son gün geldi, çattı. Arabulucular, işverenin kendileri aramadığını söyledi. Bizi de arayan olmadı. Arabulucu aşamasındaki son toplantı yapılmadan, arabulucuya rapor düzenlenmesi söylenmiş. Arabulucu raporunu verdi. Rapor, sendikaya ulaştı" diye konuştu.

İzmir'de metro ve tramvay personeli de grev hazırlığında

"60 GÜNLÜK SÜREYİ BEKLEMEYECEĞİZ"

Personel için 600 lira seyyanen zam istediklerini açıklayan Ervüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İZBAN ile paralel ücret zammı istedik. Kaldı ki ben o teklifi kabul edecekler diye korktum. Biz o teklifi hazırladığımız zaman enflasyon denen illet Türkiye’nin başına bu kadar bela değildi. Orada yüzde 14,56 en üst rakama istedik, yüzde 28 en alt rakama istedik. 100 gün olan ikramiyeyi, 112 güne çıkarmak istedik. Ayrıca sürüş tazminatı ve vardiya tazminatı talebimiz var. Görüşme süreci dediğimiz 60 günlük süreci tabii ki bekleyemeyiz. 60 günlük süreci beklediğimiz anda biz yetkimizi kaybederiz. En fazla 50 gün beklememiz lazım. Onu da öyle değerlendirmeyi düşünmüyoruz. Arkadaşlarımızla görüştükten sonra, stratejimizi belirleyeceğiz. Bu süreçte belediye bizi grev kararı almak zorunda bırakabilir."

İzmir'de metro ve tramvay personeli de grev hazırlığında

İzmir'de metro ve tramvay personeli de grev hazırlığında

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