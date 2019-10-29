İzmir'de Mevlana heykeline büyük saygısızlık

İzmir'in Buca ilçesinin en yüksek yeri Tıngır Tepe mevkisine, 2003 yılında dönemin Buca Belediyesi Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılan Mevlana heykeli ve altındaki sosyal tesis, atıl kaldı.

Etrafı çam ağaçları ile donatılarak oluşturulan ve tüm Buca ile İzmir'in bir bölümüne hakim tepe üzerinde manzaraya sahip tesis, çürümeye terk edildi.

ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü. Daha önce gelenlerin çayını yudumladığı sosyal tesis ile 25 metre yüksekliğindeki Mevlana heykelinin atıl görüntüsü, görenlerin tepkisine yol açıyor.

"KİMİN GİRİP, ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİL"

Tesisin bulunduğu bölgede daha önce güvenli ortam olduğunu anlatan ilçe sakini Hasan Çelik (40), "Bu bölgeye yakın oturuyoruz. Geçen yıl eşimle birlikte buraya çay içmeye gelirdik. Daha önceki durumu gerçekten çok güzeldi. Canlı müzik vardı, insanlar geç saatlere kadar aileleriyle birlikte İzmir'in manzarasını seyreder, çayını içerdi. Bugün geldiğimizde ise çok şaşırdık. Burası tamamen terk edilmiş. Önceden burada kulübede, 7 gün 24 saat güvenlik duruyordu. Çok üzücü bir durum. Buradaki mahalle sakinleri için de çok kötü. Kimin girip, çıktığı belli değil. Her yerde içki şişeleri var. Buranın acilen bakıma ihtiyacı var." diye konuştu.