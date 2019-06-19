İzmir'de mezuniyet partisine katılan genç öldü

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü son sınıf öğrencileri, bugün yapılacak mezuniyet töreni öncesi, fakültedeki hocalarından birinin evinde mezuniyet partisine katıldı.

KORKULUKLARA TIRMANDI, ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Havuza girip eğlenen gençlerden bazıları, voleybol oynamaya başladı. Bu sırada top, yandaki evin bahçesine kaçtı. Öğrencilerden 26 yaşındaki Mert Motör, topu almak için korkuluklara tırmanmak istedi. Ancak Motör, elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı.

ŞAKA YAPTIĞINI SANDILAR

İlk başta arkadaşlarının şaka yaptığını düşündükleri Motör, şalterlerin indirilmesiyle akımdan kurtulabildi. Çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Mert Motör, yolda yaşamını yitirdi. Doktorların tüm müdahalesine karşın Motör, hayata döndürülemedi.

YURT DIŞINA GİDECEKTİ

Mert Motör'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba Mustafa Motör de cenaze işlemleri için geldiği Adli Tıp Kurumu'nda, gözyaşı döktü. Yakınları, Mert Motör'ün yakın zamanda hem eğitimhem de iş nedeniyle yurt dışına çıkma planının olduğunu söyledi.

MEZUNİYET TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Bugün yapılması planlanan mezuniyet töreni de iptal edildi. Mert Motör, yarın okulunda yapılacak uğurlama töreninin ardından öğle namazı sonrası Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.