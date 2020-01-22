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İzmir'de minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

İzmir’de tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 22.01.2020 - 05:24..
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İzmir-Çanakkale kara yolu Helvacı Kavşağı’nda, İzmir yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan H.V. (26) idaresindeki 33 BDD 53 plakalı tır, kavşakta Şaban Bozkurt (57) yönetimindeki 35 KGR 73 plakalı minibüsle çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Şaban Bozkurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan tır şoförünü gözaltına alınırken, Bozkurt'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'de minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

İzmir'de minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

İzmir'de minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

İzmir'de minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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