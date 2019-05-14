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İzmir’de mobilya atölyesinde yangın

İzmir’in Karabağlar ilçesinde mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İHA | 14.05.2019 - 04:47..
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İzmir'de bir mobilya atölyesinde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, yangın hasara yol açtı.

İzmir’de mobilya atölyesinde yangın

MOBİLYA ATÖLYESİ YANDI

Yangın, saat 02.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi’nde 5821 sokakta bulunan 3 katlı binada çıktı.

İzmir’de mobilya atölyesinde yangın

Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir’de mobilya atölyesinde yangın

MADDİ HASAR OLUŞTU

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir’de mobilya atölyesinde yangın

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