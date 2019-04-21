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İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 

Otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Şükrü Buran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 21.04.2019 - 22:23..
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İzmir'in Kınık ilçesinde, Kınık Kavşağı yakınında kaza meydana geldi. Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden ocağında kepçe operatörü olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Şükrü Buran, iş çıkışı yarış motosikletine binerek Bergama'daki evine dönmek için yola çıktı. Buran Soma - Bergama yolunda giderken iddiaya göre Kınık Kavşağı yakınında kontrolsüz çıkış yapan Seyithan Yıldırım yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Buran, yaklaşık 100 metre sürüklendi.

İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada Buran ağır yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Buran, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Buran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Buran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şükrü Buran'ın Soma Motorsiklet Severler Kulübü üyesi olduğu ve motosiklet tutkusu olduğu belirtildi. 
Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsü Seyithar Yıldırım ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 

İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 


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