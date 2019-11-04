İzmir'de motosikletin üzerine demir profiller düştü

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi 1610. Sokak üzerinde akşam saatlerinde, park halindeki kamyona forklift ile demir profiller yüklenirken, seyir halindeki bir başka kamyon demir profillere çarptı.

1 KİŞİ OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yere saçılan demir profiller o esnada motosiklet ile forkliftin yanından geçmek isteyen Döne E (20), Nazgül E (2) ve Gül E.’nin üzerine düştü. Onlarca ağırlığın altında kalan Gül E. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Döne E. ağır yaralanırken, 2 yaşındaki Nazgül E. yara almadan kazayı atlattı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı Döne E. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, her ihtimale karşı 2 yaşındaki Nazgül E.’de aynı hastaneye götürüldü.